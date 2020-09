«Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, auf das gesamte Team und vor allem natürlich auf Dieter Bohlen», so Laura. Instagram/Invideo/Schimun Krausz

Darum gehts Laura Müller übernimmt «eine kleine Aufgabe» in der nächsten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar».

Ihr Ehemann Michael Wendler aka Der Wendler sitzt neu in der Jury der Gesangs-Castingshow.

Die Dreharbeiten beginnen am Montag.

Eigentlich war es absehbar, da die beiden dermassen viel zusammen machen, dass wir davon ausgehen müssen, dass sie auch gemeinsam aufs WC gehen. Aber nun ist es offiziell: Laura Müller wird bei «Deutschland sucht den Superstar» mitwirken, wo ihr «Schatziii» aka Ehemann Michael Wendler (48) neu in der Jury sitzt.

Dies verkündete die 20-Jährige am Samstag in ihrer Instagram-Story (check das Video oben): «Ich habe da auch einen kleinen Job und darauf freue ich mich wirklich sehr und fühle mich sehr, sehr geehrt.» Was sie in der kommenden Staffel der deutschen Musik-Castingshow machen wird, verriet sie nicht, kündigte aber an, es in den nächsten Tagen enthüllen zu wollen.

Bohlen wollte Wendler nicht in der Jury

Ein Startdatum für Season 18 von DSDS hat Sender RTL noch nicht verkündet, es darf aber davon ausgegangen werden, dass es wie in den Jahren zuvor Anfang Januar losgeht. Die Dreharbeiten für die Castings beginnen am Montag in Mainz. Neben Wendler und dem ewigen Mitglied Dieter Bohlen (66) sitzen neu Mike Singer (20) und Maite Kelly (40) in der Jury.

Die Freude über Lauras Engagement beim Format dürfte sich bei Bohlen wohl in Grenzen halten. Nachdem RTL Verschwörungsprofi Xavier Naidoo (48) Mitte März wegen dessen verstörenden Äusserungen und Videos aus der Jury gekickt hatte, machten bald schon Gerüchte die Runde, Schlagersänger Wendler könnte sich den freigewordenen Stuhl schnappen. Bohlen meinte dazu auf Instagram: «Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juroren Michael Wendler wird es mit mir nicht geben!»

Tja, wenn uns 2020 irgendwas beigebracht hat, dann, dass eben alles möglich und Murphy’s Law ein Naturgesetz ist.