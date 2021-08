Nachwuchs im Hause Wendler? - Laura Müller heizt Babygerüchte an

Nach einer Ehekrise sehen die neuesten Instagram-Posts von Laura Müller nicht aus. «Heute ist ein besonderer Tag für mich und meine Liebe! Unsere Liebe wird heute drei Jahre alt! Alles an dir ist perfekt und mit so viel Liebe. Ich liebe dich, mein wunderschöner und attraktiver Ehemann!», schreibt die 21-Jährige zu einem neuen Pärchenfoto in ihrem Feed. Damit nicht genug: Auch in ihrer Story teilte die Influencerin gemeinsame Schnappschüsse mit Ehemann Michael Wendler (49) – und dabei sticht vor allem ein Bild ins Auge.