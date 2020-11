Der Künstlermanager von Schlagersänger Michael Wendler (48) beendet nun auch seine Zusammenarbeit mit dessen Frau, Influencerin Laura Müller (20): «Die derzeitige Situation und das Nichtbeziehen einer klaren Position seitens Laura zu den Aussagen/Postings von Michael Wendler zwingen mich zu diesem Entschluss», schreibt Markus Krampe in einem neuen Instagram-Post.

Er rechne ihr hoch an, dass sie in der jetzigen Zeit an der Seite ihres Ehemanns stehe, jedoch habe er gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen von Michael positioniere beziehungsweise distanziere.

«Ich bedaure, diese Entscheidung treffen zu müssen, und wünsche den beiden für ihre gemeinsame Zukunft alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft für die kommende Zeit», heisst es im Post weiter.