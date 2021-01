Nun will Erotikdarsteller und -produzent Manuel Stallion (39) die 20-Jährige aus der Reserve locken: Er bietet Laura 100’000 Euro für ein Porno-Casting.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Erotik-Branche Interesse an Laura zeigt.

Seit Michael Wendler (48) aus den Schlagzeilen nicht mehr herauskommt , läuft es auch für Laura Müller (20) nicht mehr so rund wie einst. Die Influencerin, die nach wie vor hinter ihrem Ehemann steht, verlor in den vergangenen Monaten zahlreiche Werbeverträge und hat keine Engagements mehr im Fernsehen. Auf dem Instagram-Profil der Wendler-Ehefrau ist es zudem ruhig geworden – seit vergangenem September teilte sie nur zwei Posts mit ihren 623’000 Followern.

Diesen Karriereknick will sich ein deutscher Erotikdarsteller und -produzent nun zu Nutzen machen. Manuel Stallion (39) – auch bekannt als Bang Boss – bietet Laura Müller 100’000 Euro (umgerechnet rund 107’600 Franken) für ein Porno-Casting. «Laura ist jung und verliebt in ihren Mann, aber sie realisiert nicht, dass er seine und ihre Zukunft gerade für einen dämlichen Telegram-Kanal ruiniert», erklärt Stallion in einem Interview mit der «Bild».