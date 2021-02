Ein Forensiker in Verona hat inzwischen die Resultate der Autopsie an der Leiche von Neumaiers Ehefrau Laura Perselli präsentiert. Laut dem Mediziner wurde die Frau mit einem Kletterseil erwürgt.

Die ersten Resultate der Obduktion an der Leiche von Laura Perselli aus Bozen sind bekannt. Der Bericht liegt der lokalen Zeitung « Alto Adige » vor und zeigt, dass die 68-jährige Mutter von Benno Neumaier mit einem Bergsteigerseil stranguliert wurde. Der zuständige Forensiker Dario Raniero von der Uni Verona entdeckte Würgespuren am Hals der Toten. Das wohl für die Tat benutzte Seil ist kompatibel mit den Kletterseilen, die die Polizei im Hause der Familie gefunden hatte.

Benno benutzte nach dem Verschwinden der Eltern Name der Mutter

Die 68-jährige Laura Perselli und der 63 Jahre alte Peter Neumai e r verschwanden am Abend des 4. Januars. Die Staatsanwaltschaft in Bozen ermittelt gegen den 30-jährigen Sohn des Paares, Benno Neumaier, wegen zweifacher vorsätzlicher Tötung und Verbergens der Leichen seiner Eltern. Die Ermittler glauben, dass Benno Neumaier die beiden getötet und die Leichen in der Etsch entsorgt hat. Er sitzt seit dem 29. Januar in Untersuchungshaft.