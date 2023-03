Britin wird von riesigem Loch in der Strasse verschluckt

Sie war in Begleitung im Ausgang gewesen und um halb drei Uhr morgens mit dem Taxi nach Hause gekommen. Nachdem sie an einer Stelle ausgestiegen war und einen Schritt zurück machte, um noch eine Person aus dem Wagen zu lassen, trat sie ins Leere. «Ich war einen Moment lang unter Wasser und schnappte nach Luft. Ich versuchte, über Wasser zu bleiben und sammelte die Kraft, um wieder herauszuklettern und klammerte mich dann an den Rand.» Alles, was sie in diesem Moment gedacht habe, sei: «Da ist das Ende.»