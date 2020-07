Von Norberg zurück zu Müller

Laura trägt plötzlich nicht mehr Wendlers Nachnamen

Der Namenskrieg zwischen Michael Wendler, seiner neuen Ehefrau Laura Müller und seiner Ex-Frau Claudia Norberg hält seit Monaten an. Nun hat Laura sich erneut umentschieden.

Seit dem 19. Juni heisst Laura Müller (19) offiziell Laura Norberg, da sie an diesem Tag in Las Vegas Michael Wendler (48) das Jawort gab – Wendlers bürgerlicher Nachname lautet nämlich Norberg. Doch jetzt nennt sich Laura auf Instagram wieder Müller.

«Ich bin zutiefst erschüttert»

Der öffentliche Brief, in dem Claudia die beiden verzweifelt bittet, den Namen Norberg nicht weiterzugeben, wurde nicht erhört. Alle drei heissen nun bürgerlich Norberg. Zu « Bild » meinte Claudia nach der Hochzeit: «Ich bin zutiefst erschüttert und unfassbar traurig, dass nun mein Mädchenname als Familienname ausgenutzt wird.»

Auch ihre Familie beschwerte sich via «Bild» über Michael Norberg, der vor seiner Hochzeit mit Claudia 2009 noch Skowronek mit Nachnamen hiess. Der Name Wendler ist nämlich nur ein Künstler-Alias.

Alle drei heissen nun Norberg

Warum Laura den Namen auf Instagram so schnell wieder änderte und sich auf der Plattform seit neustem wieder Müller nennt, ist nicht klar. Vielleicht hat sie keine Lust mehr auf Streit mit der 30 Jahre älteren Ex -F rau ihres Michaels . O der der Name «Laura Müller» ist bereits zur Marke geworden und h at darum den weitaus grösseren Wiedererkennungswert als «Laura Norberg» .