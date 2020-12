«Blöder Corona» – das steht in einem Brief der 9-jährigen Laurine an die Regierungsrätin Natalie Rickli. Sie richtet ihr Schreiben an Ärzte und Pflegefachpersonen. Sie wisse, dass es eine schwere Zeit sei und sie viel arbeiten müssten. «Wir alle sind euch sehr dankbar.» Die schwierige Zeit gehe vorbei, so hoffe sie.