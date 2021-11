Mark Barberio wird gebüsst - Lausanne-Captain kassiert 8 Spielsperren und Busse für Horror-Foul

Das Foul, es schockierte die Eishockey-Schweiz. Vergangenen Sonntag streckte Lausanne-Captain Mark Barberio ZSC-Topscorer Garrett Roe mitten auf dem Eis nieder. Ein übler Crosscheck beim 1:0-Sieg der Zürcher. Und einer mit heftigen Folgen. So kam am Montag aus, dass sich der 33-jährige Roe einen Kieferbruch zugezogen hat und auf unbestimmte Zeit ausfällt. Die Liga gab derweil bekannt, dass gegen Barberio ein ordentliches Verfahren eingeleitet wurde.

Am Donnerstag ist nun klar, welche Strafe die der Lausanne-Captain aufgebrummt bekommt. Barberio kassiert acht Spielsperren und muss eine Busse in der Höhe von über 11’000 Franken zahlen. Eine Mega-Strafe!

Barberio ist ein Wiederholungstäter

Barberio ist ein Wiederholungstäter. Am 17. April fiel er im Playoff-Viertelfinal mit einem zweihändigen Stockschlag gegen den Hals/Kopf von Garrett Roe auf. Eine klare Tätlichkeit! Die Aktion blieb jedoch ungeahndet und auch im Nachgang gab es keine Strafe. Dies, weil die Zürcher das belastende Material nicht mehr rechtzeitig einsenden konnten. Am 19. April: Stockstich gegen Sven Andrighetto. Ebenso am 19. April: Bandencheck von hinten gegen Sven Andrighetto. Und nun also der Crosscheck gegen den Kopf von Roe.