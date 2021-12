Nach Rassismus-Eklat wird Mory Diaw mit Solidarität überhäuft

Die Highlights vom Sonntag: Diaw hält stark – Kasami rettet Basel spät. blue

Darum gehts Lausannes Goalie Mory Diaw erfährt nach Rassismus-Eklat viel Solidarität.

Die Entschuldigung des Täters hat er angenommen.

Lausanne-Sport will mehr in die Prävention investieren.

«L’union fait la force», oder eben «gemeinsam sind wir stark», schreibt Mory Diaw in einer Instagram-Story. Der Torhüter von Lausanne-Sport bedanke sich für die vielen Nachrichten, die er nach den rassistischen Beleidigungen eines FCB-Fans nach dem Spiel in Basel erhalten habe. Dazu postet der 28-Jährige Hände-Emoticons in verschiedenen Hautfarben.

Zur Erinnerung: Bereits zum zweiten Mal innert zweier Wochen wird Diaw von gegnerischen Fans auf Social Media rassistisch angegangen. Nach dem 1:1 in Basel deckt ihn ein FCB-Fan auf dessen privatem Instagram-Profil mit Affen-Emojis ein. Der Franzose hat die Schnauze voll, lässt sich von «Blick Romandie» zitieren: «Wenn das so weitergeht, werden schwarze Spieler streiken.»

Diaw verzeiht dem Beleidiger

Am Dienstag scheint Diaw auf Harmonie aus: Er verzeiht dem Täter, nimmt dessen Entschuldigung an. Dies bestätigt der 33-jährige Baselbieter gegenüber 20 Minuten. Dieser hatte sich am Montag sowohl auf der FCB-Geschäftsstelle, als auch bei Lausanne-Sport gemeldet und das Gespräch mit Diaw gesucht.

Offensichtlich mit Erfolg. Allerdings spricht der Täter am Dienstag von einem «Missverständnis», das nun geklärt sei. Immerhin: Es scheint allerseits das Interesse zu überwiegen, den Vorfall ad acta zu legen.

1 / 6 Nach der rassistischen Beleidigung vom Sonntag: Lausanne-Sports Mory Diaw verzeiht dem FCB-Fan für seine Entgleisung und bedankt sich auf Instagram für den Support. Martin Meienberger/freshfocus Mit dieser Botschaft wendet er sich an seine Community. Instagram Doppelter Frust bei Lausanne-Goalie Mory Diaw im Joggeli am Sonntag: Zuerst verspielt sein Team in den letzten Sekunden des Spiels den Sieg, dann wird er auf Social Media übel beleidigt. Pascal Muller/freshfocus

Für Lausanne-Sport ists gegessen

Diese Vermutung bestätigt sich auch im Gespräch mit Lausanne-Sport. Die Waadtländer bestätigen gegenüber 20 Minuten, man habe die Anfrage des Täters erhalten und diesen sofort an Mory Diaw weitergeleitet. Mehr könne man an dieser Stelle vonseiten des Clubs nicht tun, sagt Pressesprecher Benoît Jeanmonod.

«Allerdings müssen wir präventiv arbeiten, um solche Vorfälle zukünftig zu verhindern», kündigt Jeanmonod an. Dies funktioniere vor allem über die Website von Lausanne-Sport und die Social-Media-Kanäle des Vereins. Am Genfersee wird nach vorne geschaut. Bleibt zu hoffen, dass bis auf weiteres wieder Fussball im Mittelpunkt steht. Einen Mory Diaw in Topform kann Lausanne am kommenden Samstag sicherlich gut gebrauchen. Dann ist nämlich ausgerechnet Leader FCZ zu Gast im Stade de la Tulière.