Lausanne-Sport ist Aufsteiger und mit aktuell 19 Punkten auf dem sechsten Platz der Super League. Und obwohl die 12’544 Plätze im frischen Heimstadion momentan coronabedingt nicht gefüllt werden können, verspricht der Kessel post-covid doch stimmungsvolle Spiele in der Westschweiz. An kalten Wintertagen jedoch sollte man sich nicht nur als Zuschauer warm anziehen, denn die im Rasen verbauten 40 Kilometer Heizungsrohre dürfen nur einmal pro Saison ihren Zweck erfüllen.

Regelung ist politischer Natur

So blieb die Heizung im Spiel gegen den FC Sion vergangenen Samstag aus. Und dementsprechend rot war der Ball auf dem schneebedeckten Feld. Ohnehin hätte die Heizung in diesem Fall wenig genützt, sei sie doch gegen Bodenfrost konzipiert und nicht gegen Schneefall, wie es am Samstag der Fall war, sagt Vincent Steinmann, Marketingchef von Lausanne-Sport, gegenüber «24 heures». Genützt hätte die Heizung also nichts, aber auch falls sie es getan hätte – sie wäre ziemlich sicher nicht eingeschaltet worden.