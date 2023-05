Lausanne-Sport steigt in die Super League auf

Nun ist es fix: Nebst Yverdon steigt Lausanne in die Super League auf. Ouchy ist in der Barrage und wartet nun auf den Gegner.

Marc Schumacher/freshfocus

Wer steigt direkt auf?

Dass Yverdon aufsteigt, ist bereits seit Dienstag fix. Nun kommt der FC Lausanne-Sport noch hinzu. Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Super League schaffen die Westschweizer unter der Leitung von Coach Ludovic Magnin die Rückkehr in die höchste Schweizer Liga. Am Ende war es für Lausanne jedoch noch eine Zitterpartie, schoss Aarau kurz vor Schluss doch noch das 2:2. Bei einer Niederlage wäre der Magnin-Verein auf den Barrage-Platz abgerutscht.

Für bange Momente sorgte auch in der 1. Halbzeit Lausanne-Goalie Castella, der nach einem harten Aufprall auf den Boden, verletzt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Raphael Spiegel ins Spiel. Wer kennt den 30-Jährigen noch? Genau, er wurde einst mit der Schweizer U-17-Nati Weltmeister – zusammen mit Granit Xhaka und Co.

Wer ist in der Barrage?

FC Stade-Lausanne-Ouchy. Der Club fertigte Bellinzona mit 6:0 ab und hoffte aufgrund der schwachen Vorstellung von Konkurrent Lausanne-Sport gegen Aarau zwar noch – wie erwähnt -- auf den direkten Aufstieg. Nun muss Ouchy aber auf Montag warten. Dann entscheidet sich, gegen wen die Westschweizer in der Barrage, die am 3. (18 Uhr) und 6. Juni (20.30 Uhr) ist, antreten müssen. Es wird Sion oder Winterthur sein.

Wer hat das Nachsehen?

Vor dem Spieltag hatten auch noch der FC Aarau und der FC Wil Chancen auf den Barrageplatz. Doch dafür hätten die beiden Vereine gewinnen müssen und Ouchy hätte gleichzeitig verlieren müssen. Beides passierte nicht, so herrschte am Ende Frust.

Wer muss um den Verbleib bangen?

Xamax. Das Team von Uli Forte geht am Samstagabend gegen den FC Vaduz mit 1:6 unter. Die Westschweizer präsentierten sich erschreckend harmlos. In der Barrage um den Platz in der Challenge League muss Xamax nun gegen Rapperswil-Jona aus der Promotion League ran.

Was gibt es noch zu sagen?

Yverdon schaffte nicht nur den Aufstieg, sondern feierte am Samstagabend auch den Titel in der Challenge League. Die Freude? Riesig.