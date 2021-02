YB marschiert weiter in Richtung Meistertitel. Die Berner liessen den Gästen aus Lausanne bereits in der ersten Halbzeit nicht den Hauch einer Chance. Nach 33 Minuten stand es bereits 4:0 für das Heimteam. YB-Stürmer Jean Pierre Nsame erzielte dabei einen Hattrick. Lausanne-Trainer Giorgio Contini reagierte auf die schlechte Leistung seines Teams und tätigte noch vor der Pause einen Dreifach-Wechsel. In der zweiten Halbzeit schaltete der Meister einen Gang zurück und die Waadtländer kamen noch bis auf 4:2 heran. Sandro Lauper, Mittelfeldspieler der Young Boys, sagte nach dem Spiel gegenüber «Blue»: «Wir waren heute sehr effizient vor dem Tor. Vor allem im letzten Angriffsdrittel haben wir gut kombiniert und sind so zu den vier Toren gekommen.» Bei den Gegentoren sieht der 24-Jährige aber noch Verbesserungspotenzial: «Den zweiten Treffer der Lausanner schenkten wir ihnen zu einfach, ein unnötiger Ballverlust.»

Viele Tore auch in Basel und Genf

Trotz Überzahl in der Schlussphase kam der FC Basel im Heimspiel gegen Sion nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Bebbis lagen mit den Toren von Casami und Cabral in der 32. und 37. Minute bis nach der Pause 2:0 vorne, konnten aber gegen die schönen Kombinationen mit anschliessendem Treffer für Wesley in der 52. und Uldrikis in der 57. nichts mehr ausrichten. In der 83. Minute sah Sions Clemenza wegen Spielverzögerung Gelb-Rot und flog vom Platz. Der FC Basel liegt nach diesem Remis noch immer mit zehn Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz hinter YB.