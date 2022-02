Lausanne trennt sich per sofort von Trainer Ilija Borenovic

Lausanne-Sport beendet die Zusammenarbeit mit Trainer Ilija Borenovic per sofort.

Wie der FC Lausanne-Sport am Mittwochnachmittag bekannt gab, haben sich die Westschweizer per sofort von Trainer Ilija Borenovic getrennt. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden, schreiben die Romands in einer Medienmitteilung.