FCL-Sieg überschattet - Pyro-Skandal in Lausanne – Böller verletzt Luzern-Goalie Müller

Die Partie in Lausanne war schnell lanciert: In der zweiten Minute spielte Mohamed Dräger einen herrlichen Steilpass in den Strafraum, Asumah Abubakar war Abnehmer und schoss mit der ersten Chance das 1:0 für Luzern – was für ein perfekter Start. Lausanne stand von Beginn weg also noch mehr unter Druck als bereits vor dem Anpfiff. Gefährlich waren erneut aber die Gäste: In der achten Minute hatte Marvin Schulz das 2:0 auf dem Fuss, wurde von Armel Zohouri aber gerade noch gestört, es gab nur eine Ecke. Zwar kam Lausanne-Sport danach besser ins Spiel, die zwingenderen Chancen hatte aber der FCL. So hätte Torschütze Abubakar in der 16. Minute seinen zweiten Treffer erzielen können. Doch der 24-jährige Ghanaer konnte eine schöne Flanke von links nicht vollenden, sein Abschluss flog weit neben das Tor. Die erste gute Chance verzeichneten die Lausanner erst in der 30. Minute: Hicham Mahou zog von links ab, aber der Luzerner Keeper Marius Müller parierte zur Ecke.