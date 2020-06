vor 14min

Lausbefall auf Linden: Was tun gegen verklebte Autos?

Sandro parkiert sein Auto unter Lindenbäumen, die von Läusen befallen sind. Diese verkleben ihm mit ihren Ausscheidungen das ganze Auto.

von Markus Peter, AGVS

Bei frischem Honigtau auf dem Auto reicht eine Fahrt durch die Waschstrasse. Ist die Masse eingetrocknet, hilft nur eine gründliche Wäsche. Getty Images/iStockphoto

Frage von Sandro ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe einen Parkplatz unter einem Lindenbaum. Diese Linde ist von Läusen befallen, was gerade in den Sommermonaten dazu führt, dass mein Auto schon nach wenigen Stunden völlig verklebt ist. Kann diese klebrige Masse den Lack meines Autos beschädigen? Und falls ja, was kann ich dagegen unternehmen?

Antwort des AGVS:

Lieber Sandro

Was du ansprichst, ist der sogenannte Honigtau, den die Blattläuse absondern. So nett, ja beinahe appetitlich das Wort auch klingen mag: Genau genommen handelt es sich bei dieser unangenehm klebrigen Masse um den Kot der Blattläuse. Diese saugen nämlich den Saft aus den Lindenblättern und scheiden Zucker aus.

Der Belag ist in der Tat sehr ärgerlich. Die Türgriffe sind verklebt, die Scheiben blind, auch mit Scheibenwischer und -wischwasser lässt sich die klebrige Masse nicht lösen. Soweit, so schlecht: Doch der Honigtau selbst ist nicht das Problem. Heikel ist, dass sich Pilze einnisten können, die sich von diesem Sirup ernähren. Diese Pilze bilden einen aggressiven Belag, der sich gerade in der prallen Sonne in den Autolack einbrennen kann.

Was du tun kannst: Das verschmutzte Auto möglichst nicht in der Sonne stehen lassen und vor allem regelmässig das Auto waschen. Bei frischem Honigtau reicht eine Fahrt durch die Waschstrasse meistens aus. Ist die klebrige Masse bereits eingetrocknet, hilft nur eine gründliche Wäsche. Danach empfiehlt sich eine Behandlung der Karosserie mit Hartwachs. Dieser sorgt dafür, dass die Ausscheidungen der Läuse nicht mehr so gut haften und schützt den Lack. Dieser ist so auch besser vor anderen Schmutzablagerungen geschützt, etwa durch Blütenstaub, Vogelkot etc. Beim Reinigen der Scheiben solltest du auch an die Scheibenwischer denken, um lästigen Schlieren auf der Scheibe vorzubeugen.

Zu guter Letzt: Grundsätzlich gibt es Möglichkeiten, diese Linden zu behandeln. Da eine Blattlaus jedoch bei guter Witterung innerhalb von 14 Tagen wieder Junge bekommen kann, sind solche Behandlungen selten von langer Wirkung. Ich rate dir deshalb, beim Vermieter um eine Mietzinsreduktion für deinen Parkplatz nachzufragen. Vielleicht hat er ein Einsehen. Sonst bleibt dir nur, einen anderen Parkplatz zu suchen.

Gute Fahrt!