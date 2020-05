Geburtstafel zerstört

Lausbuben fällen Geburtsanne der kleinen Alenia

Wohl war es ein unbedachter Bubenstreich: In einem kleinen Dorf im Kanton Solothurn wurde die Geburtstanne eines kleinen Mädchens gefällt. Der Vater des Neugeborenen ist erzürnt – und die Facebook-Community geschockt.

Der Baum wurde gefällt. Dies in eine heimlichen Nacht-und-Nebel-Aktion.

Am 23. März kam die kleine Alenia im Kanton Solothurn zur Welt – das kleine Mädchen ist der ganze Stolz der frischgebackenen Eltern. So stellte der Götti und der Onkel des Bebes zusammen mit Freunden kurz nach dem freudigen Tag eine Geburtstanne vor Alenias Zuhause. Der Stamm, der von einem hölzernen Baby im Bienen-Strampler geziert wird, sollte die frohe Botschaft im ganzen Solothurner Dorf verkünden. Doch jetzt, anfangs Monat, wüteten Unbekannte vor dem Haus der jungen Familie: «Der Baum von meinem Kind wurde über Nacht gefällt», sagt der Vater – «echt traurig, eine solche Aktion. Hier hört der Spass auf», meint er erzürnt. Dass es jemand gewagt hat, eine Geburtstanne zu fällen, ist für ihn unverständlich. «Ihr solltet euch schämen», meint er gegenüber der unbekannten Täterschaft.

Täter sollen sich melden

So liess Alenias Vater seinem Groll schliesslich auf Facebook freien Lauf. In einem Post berichtet er von dem schlechten Streich. Von überall aus der Schweiz erhält er nun Zuspruch. Vielen Kommentatoren «fehlen die Worte», eine solche Aktion gegen das Neugeborenes sei «himmeltraurig», meinen andere.

Die Eltern vom kleinen Mädchen hoffen nun, dass sich die unbekannten Täter melden. «Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, wird ziemlich sicher auch so bleiben», meint der Vater. Auf eine Anzeige bei der Polizei will der Familienvater verzichten. Die Geburtstanne für das kleine Mädchen wurde zudem wieder aufgestellt. Und das Wichtigste fügt der Vater noch an: «Uns geht es trotz allem gut.»