US-Präsident Donald Trump erstaunt einmal mehr mit seinen Aussagen. Diesmal sorgte er mit einem Interview mit «Fox News» für Aufsehen. Neben zahlreichen kuriosen Bemerkungen in der wöchentlichen Show «Fox & Friends» wurde auch Österreich zum Thema. Dabei hatten ihn die Reporter nach seiner Meinung zu den verheerenden Bränden in Kalifornien gefragt.

«Auf der ganzen Welt gibt es Wälder, aber es gibt keine Brände wie in Kalifornien. In Europa haben sie Waldstädte. Schaut euch diese Länder an, Österreich, so viele Länder, sie leben im Wald. Sie gelten als Waldstädte und sie haben keine derartigen Feuer. Und das, obwohl sie viel explosivere Bäume haben. Sie haben Bäume, die leichter Feuer fangen. Aber sie halten ihr Feuer unter Kontrolle», sagte der US-Präsident.