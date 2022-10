Pebbles : Laut Guinnessbuch ältester Hund der Welt mit 22 Jahren gestorben

Ihre Besitzer trauern um Pebbles: Die Toy-Fox-Hündin ist am 3. Oktober mit 22 Jahren und gut sechs Monaten eines natürlichen Todes gestorben. Sie warf in ihrem Leben 32 Junge.

Der laut Guinness World Records älteste Hund der Welt ist gestorben. Die Foxterrier-Hündin mit dem Namen Pebbles starb im Alter von 22 Jahren eines natürlichen Todes in ihrem Zuhause, wie ihre Besitzerin Julie Gregory im Onlinedienst Instagram schrieb. Das Tier wurde am 28. März 2000 im US-Bundesstaat New York geboren und verbrachte den grössten Teil seines Lebens in South Carolina.