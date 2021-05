Teheran : Tödlich verunfallte Schweizer Diplomatin stand laut Iran unter Medikamenteneinfluss

Anfang Mai starb eine Schweizer Diplomatin im Iran. Gemäss eines Justizsprechers wurden bei ihr Spuren von Medikamenten nachgewiesen.

Die Anfang des Monats in Teheran ums Leben gekommene Schweizer Diplomatin war iranischen Angaben nach vor ihrem Unfalltod unter Medikamenteneinfluss. «Die Gerichtsmedizin hat bei der Toten Spuren von einigen Medikamenten gefunden und die Ergebnisse an den zuständigen Richter weitergleitet», sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag. Die Schweizer Botschaft sei laut Ismaili über die bisherigen Untersuchungen in Kenntnis gesetzt worden. Die Leiche der Diplomatin werde den Schweizern nach Ende der Ermittlungen übergeben, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Isna.