Luis Rubiales: Skandal-Präsident tritt zurück

Nach der Kuss-Affäre steht Spaniens Fussball-Chef Luis Rubiales bei einer ausserordentlichen Generalversammlung des spanischen Fussballverbandes RFEF am Freitag in Madrid offenbar vor dem Rücktritt. Der 46-Jährige hatte bei der Siegerehrung der spanischen Fussball-Weltmeisterinnen in Australien die spanische Spielerin Jennifer Hermoso am Sonntag mit beiden Händen am Kopf gepackt und ungefragt auf den Mund geküsst.