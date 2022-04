Bundesgerichtsentscheid  – Laut VCS sollen alle Kunden in Einkaufscentern Parkplätze bezahlen   

Die Gebühren für Parkplätze werden in der Mall of Switzerland nicht günstiger.

Jetzt fordert der VCS, dass der Kanton rasch eine einheitliche Regelung schafft, damit in allen Einkaufszentren für die Parkplätze bezahlt werden muss.

Die Mall of Switzerland kann die Parkgebühren nicht halbieren. Dies hat das Bundesgericht entschieden.

Die Mall of Switzerland in Ebikon ist vor dem Bundesgericht mit ihrer Forderung abgeblitzt, die Parkgebühren zu halbieren. Damit unterliegt die Mall gegenüber der Gemeinde Ebikon. «Die Gebühr von zwei Franken für die erste Stunde ist fester Bestandteil einer Vereinbarung, welche die Mall 2007 unterschrieben hatte. Sie war Grundlage für den Rückzug einer Einsprache des VCS Luzern gegen das Projekt», wie der VCS am Donnerstag mitteilte.