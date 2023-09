Sport-Playlist: Mit dieser Playlist läuft dein Cardiotraining besser

Mit Musik schwitzt es sich beim Trainieren einfach besser. Doch wenn du bei Spotify nach Work-out-Playlists suchst, wirst du von der Auswahl schier erschlagen. Sie heissen «Die beste Work-out-Playlist», «Cardio Gym Mix» oder «High Energy Work Out Mix».

So etwa alle zwei Wochen.

Jeden Tag. Zwei- bis dreimal die Woche schwitze ich gern beim Cardiotraining. Einmal die Woche kriege ich Cardiotraining unter. So etwa alle zwei Wochen. Cardio? Lasse ich lieber ganz weg.

Sie alle versprechen extreme Motivation beim Sporteln. Aber welche Playlist wird dich wohl beim Cardiotraining am effektivsten motivieren? Das haben sich Wissenschaftler genauer angeschaut.

Beat zwischen 120 und 135 BPM

Eine von «Total Shape» in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, welche 21 Songs am besten geeignet sind, um beim Cardio-Work-out zu brillieren. Die Forschenden analysierten im Rahmen ihrer Studie die Audioeigenschaften sämtlicher Songs, die im vergangenen Sommer in den globalen Spotify-Charts vertreten waren. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Tanzbarkeit, Energie, Stabilität und der Anzahl der Beats pro Minute (BPM).