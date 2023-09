Lauterbrunnen: Das sagen Einheimische zum Overtourism

«Es sind sehr viele Touristen hier und dadurch wird es auch schnell stressig. Aber es ist unterschiedlich, an einigen Tagen ist es kein Problem, dann ist es wieder ziemlich extrem», sagt M.F.* zu 20 Minuten. Der 24-Jährige arbeitet in einem Restaurant in Lauterbrunnen. «Beim Einkaufen ist es manchmal auffallend, morgens und am Mittag muss man teilweise bis zu 20 Minuten an der Kasse anstehen. Das sind mir dann schon zu viele Leute», sagt er.