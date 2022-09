Am 14. September : Lauterbrunnen will getöteten Gemeindepräsident mit Gedenkfeier ehren

1 / 3 Der getötete Lauterbrunner Gemeindepräsident Martin Stäger wird mit einer Trauerfeier verabschiedet. Tamedia Tatverdächtig ist gemäss Kantonspolizei Stägers Ehefrau H.K*. Gemeinde Lauterbrunnen H.K. befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. 20min/dsl

Darum gehts Lauterbrunnens Gemeindepräsident Martin Stäger wurde Mitte August getötet.

Tatverdächtig ist seine Ehefrau H.K.* Sie ist geständig.

Die Gedenkfeier zu Stägers Ehren soll am 14. September stattfinden.

Die Ersatzwahl für das Amt des Gemeindepräsidenten findet am 27. November statt.

Am 14. September verabschiedet sich Lauterbrunnen BE von seinem getöteten Gemeindepräsidenten Martin Stäger (69). Dies hat der Gemeinderat beschlossen. Die Trauerfeier ist öffentlich und findet mit der Zustimmung der nächsten Verwandten Stägers in der Kirche Lauterbrunnen statt.

Der Schock über das Tötungsdelikt sitzt in Lauterbrunnen immer noch tief. «Der gewaltsame Tod unseres Gemeindepräsidenten, Martin Stäger, hat den Gemeinderat und alle Angestellten der Gemeinde direkt und tief getroffen und in Trauer versetzt», schreibt die Gemeinde in ihrem Newsletter.

Ebenfalls beschlossen hat der Gemeinderat, dass die Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium am 27. November 2022 stattfindet. Aktuell übernimmt Vize-Präsident Karl Näpflin die Geschäfte Stägers.

H.K. ist geständig

Am 18. August informierte die Kantonspolizei Bern über den Einsatz in Lauterbrunnen. Am Mittwochabend war eine Meldung eingegangen, dass eine Frau einen Mann tödlich verletzt habe. In einem Haus im Gässli fanden die Einsatzkräfte einen Mann mit schweren Verletzungen vor.

Sie konnten nur noch den Tod des 69-Jährigen feststellen, wie die Polizei schrieb. Es handelte sich beim Todesopfer um den Gemeindepräsidenten Martin Stäger. Dessen Frau H.K. wurde nach einer umfangreichen Fahndung in Lauterbrunnen festgenommen. Sie wurde auf die Polizeiwache mitgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und hat gestanden, ihren Mann getötet zu haben.

* Name der Redaktion bekannt

