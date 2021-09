Vulkanausbruch : Lava bringt das Meer vor La Palma zum Kochen

Die schaurig-schönen Bilder unbändiger Naturgewalten gehen um die Welt. Bis zu 1000 Grad heisse Lava stürzt auf der Vulkaninsel La Palma ins Meer. Aus dem brodelnden Wasser steigen giftige Dämpfe auf.

via REUTERS

Die Bilder erinnern an Hawaii, wo solche Urgewalten der Natur schon lange zu einer Touristenattraktion geworden sind.

Der Vulkan in dem Höhenzug Cumbre Vieja im Süden der Insel vor der Westküste Afrikas war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen.

Am elften Tag des Vulkanausbruchs auf La Palma war es soweit: Der glühend heisse Lavastrom erreichte die Westküste der kleinen Kanareninsel und stürzt seither über eine gut 100 Meter hohe Steilküste in den Atlantik. Behörden warnten vor gefährlichen Dämpfen. «Die Lava hat das Meer erreicht», twitterte das Spanische Institut für Meereskunde am frühen Mittwochmorgen und veröffentlichte beeindruckende, von einem seiner Schiffe aufgenommene Bilder.