Angst vor giftigen Gasen : Lava ergiesst sich auf La Palma ins Meer

Wie ein Wasserfall fliesst die orange-glühende Lava über die Klippen ins Meer. Das eindrucksvolle Naturschauspiel ist allerdings gefährlich: Beim Kontakt der Lava mit dem Salzwasser können giftige Gase entstehen.

Der Vulkan in dem Höhenzug Cumbre Vieja im Süden der Insel vor der Westküste Afrikas war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen.

Eine gute Woche nach dem Vulkanausbruch auf der spanischen Kanareninsel La Palma ergiessen sich die um die 1000 Grad heissen Lavaströme nun in das Meer. «Die Lava hat das Meer erreicht», twitterte das Spanische Institut für Meereskunde am frühen Mittwochmorgen und veröffentlichte beeindruckende, von einem seiner Schiffe aufgenommene Fotos. Auf ihnen ist zu sehen, wie sich die orangen glühende Masse wasserfallartig über Klippen in den schwarzen Atlantik ergiesst und dabei Rauch und Dampfschwaden aufsteigen.