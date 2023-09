Laver Cup: Roger Federer spricht über seine Teenager-Töchter

Am Laver Cup in Vancouver wird Roger Federer nach dem Umgang mit Teenagern gefragt. Dabei plaudert der Ex-Tennis-Star Details aus seinem Familienleben aus.

1 / 4 Roger und Mirka Federers Töchter Myla und Charlene sind inzwischen 14 Jahre alt. REUTERS Vor einem Jahr hatte der 42-Jährige am Laver Cup seine Karriere beendet – nun kehrte er zurück. Getty Images for Laver Cup Er stellte sich dabei den Fragen von Jim Courier und dem Publikum. Getty Images for Laver Cup

Darum gehts Roger Federer stellt sich am Laver Cup den Fragen des Publikums.

Dabei wird der Maestro nach einem Tipp zum Umgang mit Teenagern gefragt.

Der Tennis-Star erzählt aus seinem Familienleben.

Genau ein Jahr nach seinem Rücktritt ist Roger Federer (42) wieder einmal auf die grosse Tennisbühne zurückgekehrt. An «seinem» Laver Cup in Vancouver schaute der Baselbieter am ersten Turniertag vorbei und liess sich anschliessend interviewen. Neben den Fragen von Tennis-Legende Jim Courier (53) wird der Maestro auch mit solchen aus dem Publikum eingedeckt – und gerät dabei gar etwas aus der Fassung.

«Als Vater von zwei Teenagern – was ist dein Rat, um es gut mit ihnen zu haben?», wird Federer gefragt. «Es sind harte Zeiten. Ich bin einfach glücklich, in meinem eigenen Haus leben zu dürfen», witzelt der 20-fache Grand-Slam-Sieger. «Ich liebe sie, aber mein Gott, ich kann nicht glauben, dass sie jetzt mit 14 so sind, wie sie sind. Ja, im Moment ist es kompliziert, aber auf eine gute Art und Weise. Ich weiss, dass es vorübergehen wird.»

«Ich vermisse das Tennis»

Er möge den starken Charakter seiner Töchter, so Federer. «Vielleicht ist mein Ratschlag: Ich bin froh, dass sie zu Hause schreien und weinen anstatt sonst wo. Ich weiss, dass sie alle ihre Gefühle mit mir teilen und über alles reden. Das liebe ich ehrlich gesagt», so der Tennis-Star über Myla und Charlene.

Im vergangenen September hatte Federer am Laver Cup in London seine 24-jährige Profi-Karriere beendet. «Ich vermisse es», gibt die langjährige Weltnummer 1 zu. «Die aufregenden Momente auf dem Platz, Matchbälle zu verwerten und Pokale in die Höhe zu stemmen.» Zu einem Comeback wird es wohl trotzdem nicht kommen. Aktuell scheint Federer als Familienvater ohnehin bereits genug zu tun zu haben.

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.