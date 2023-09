Lavin: Alpinistin stürzt 200 Meter in die Tiefe – tot

Am Sonntagvormittag ist eine Alpinistin am Piz Linard tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilt. Die 44-Jährige war zusammen mit ihrem Lebenspartner von der Linardhütte kommend am Südostgrat im Aufstieg zum Piz Linard. Nach ersten Erkenntnissen stürzte sie um 10.30 Uhr kurz vor dem Gipfel auf einer Höhe von rund 3330 Metern über Meer rund 200 Meter in die Tiefe. Die Rega-Ärztin konnte nur noch den Tod der Abgestürzten feststellen.