München : Lavinia (7) wird von Statue erschlagen – Vater muss alles mit ansehen

Das Mädchen stammte aus Neapel und war mit seinen Eltern in München in den Ferien. Im Innenhof des Hotels ereignete sich das Unglück, als die Statue umkippte.

Die Siebenjährige aus Neapel befand sich mit ihren Eltern in München in den Ferien und spielte im Innenhof des Hotels.

Im Innenhof eines Münchner Hotels ist ein siebenjähriges Mädchen von einer umstürzenden steinernen Statue erschlagen worden. Wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag mitteilte, hielt sich das Kind aus Italien, das mit seinen Eltern im Urlaub war, am Freitagabend in dem Hof im Stadtteil Isarvorstadt auf, als die rund 200 Kilogramm schwere Statue umkippte.