In den Alpen sind immense Neuschneemengen gefallen. In Osttirol ging eine riesige Lawine ab, der Schnee kam bis in die Häuser. Mehrere Gemeinden sind von der Aussenwelt abgeschnitten.

Schneechaos in Österreich : Lawine dringt in vier Häuser ein und reisst Auto mit

1 / 12 In Prägraten in Tirol am Grossvenediger kam es zu einen Lawinenabgang. Die Schneemassen brachen in einen Schafstall … Facebook/Sturm und Gewitterjagd Tirol … und türmten sich in einem Gasthaus. Facebook/Sturm und Gewitterjagd Tirol Die Bilder wurden von Mitarbeitern der Organisation «Sturm und Gewitterjagd Tirol» veröffentlicht. Facebook/Sturm und Gewitterjagd Tirol

Darum gehts Angesichts der grossen Schneemassen herrscht in weiten Teilen der Südalpen die höchste Lawinenwarnstufe.

In Prägraten in Österreich beschädigte eine Lawine vier Häuser sowie ein Fahrzeug.

Am Dienstag beginnt es in der Region erneut zu schneien.

I n Osttirol und Oberkärnten in Österreich und in der italienischen Region Trentino-Südtirol herrscht die höchste Lawinenwarnstufe. «Auf den Bergen dort hat es von Freitag bis Sonntag zwischen 150 und 300 Zentimeter Neuschnee gegeben», sagte Björn Goldhausen, Meteorologe und Pressesprecher von Wetter Online , zur Nachrichtenagentur SDA .

Wie gefährlich die Situation ist, zeigte sich bereits am Sonntag: Im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Defereggen in Osttirol sorgte eine Lawine für Verwüstung. Im Bereich des sogenannten Staudenbachs ging eine Nassschneelawine samt Schlamm in Richtung des bewohnten Gebiets nieder .

Die Lawine beschädigte vier Häuser schwer, nachdem Schnee- und Schlamm in die Keller und Erdgeschosse eindrang. Ein Fahrzeug wurde ebenfalls mitgerissen und beschädigt , wie die Polizei mitteilte. Personen wurden keine verletzt, die Bewohner konnten in ihren Häusern in den oberen Stockwerken bleiben. Das Schadensausmass steht derzeit noch nicht fest.

Da der Schulweg aufgrund der Lawinensituation zu gefährlich ist, blieben in Osttirol die Schulen am Montag geschlossen. Rund 1400 Feuerwehrleute standen seit Sonntagmorgen im Einsatz.

Es bleibt gefährlich

Der Schnee war zeitweise sehr nass, sodass immer wieder Bäume unter der Last zusammengebrochen sind und teilweise Stromleitungen unterbrochen haben. Aus immer mehr Regionen werden Stromausfälle gemeldet. Viele Strassen und Pässe sind wegen umgestürzter Bäume, Schnee und der hohen Lawinengefahr gesperrt.

Mehrere Gemeinden sind von der Aussenwelt abgeschnitten. Unter andere n die Gemeinden Gries und Obernberg in Tirol sind nicht mehr erreichbar. Auch in Kötschach-Mauthen in Kärnten sind 60 Menschen in sechs Ortschaften von der Aussenwelt abgeschnitten.

Die Wetterstation in Lienz hat seit Freitag bereits mehr als 250 Liter Schnee pro Quadratmeter registriert. «In so kurzer Zeit ist dies ein neuer Rekord», so Meteorologe Björn Goldhausen . Nach kurzer Pause beginnt es am Dienstag in der Region erneut zu schneien.