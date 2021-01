In Klosters starb ein Skifahrer unter einer Lawine. (Symbolbild)

Am Samstag ging um 16.24 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Rega die Meldung ein, dass sich in Klosters am Casanna im Gebiet Drostobel, ein Lawinenunfall ereignet hatte. Dabei gerieten zwei Wintersportler, ausserhalb der markierten und gesicherten Piste, unter die Schneemassen. Einer dieser Skifahrer konnte sich selbständig befreien, der andere blieb von der Lawine verschüttet.