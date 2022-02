Rega-Einsatz : Lawine geht in Sachseln OW nieder – zwei erfahrene Skitourengänger tot

Zwei einheimische Skitourengänger wurden am Samstag beim Aufstieg nördlich der Wandelen von einer Schneelawine erfasst und mitgerissen. Beide Personen erlagen ihren Verletzungen.

Zwei erfahrene Skitourengänger kamen in Sachseln OW ums Leben, nachdem sie am 12. Februar 2022 von einer Lawine erfasst wurden.

Am Samstagmorgen begaben sich zwei ortskundige und erfahrene Skitourengänger vom Bitzlischwand via Mettental Richtung Wandelen. Als diese am späteren Nachmittag nicht wieder zurückkehrten, alarmierten die Angehörigen die Rega und die Polizei. Die beiden Männer im Alter von 56 und 31 Jahren konnten in einem Lawinenkegel durch die Rega entdeckt und anschliessend durch die Einsatzkräfte geborgen werden.

Die beiden Männer aus der Region wurden in umliegende Spitäler geflogen. Dort erlagen beide ihren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die beiden Skitourengänger beim Aufstieg in eine Schneelawine, welche sich oberhalb löste.



Im Einsatz standen die Rega, die Alpine Rettung Sarneraatal und die Kantonspolizei Obwalden. Die Untersuchung zum Unfallhergang führt die Staatsanwaltschaft Obwalden zusammen mit der Kantonspolizei.



Gemäss des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) herrschte am gestrigen Unfalltag die Gefahrenstufe zwei (mässig). Vor allem an den Expositionen Südwest über Nord bis Südost oberhalb von rund 1800 Metern. Die frischeren Triebschneeansammlungen sind meist klein, aber teilweise störanfällig. In der Höhe sind die Gefahrenstellen häufiger. Eine vorsichtige Routenwahl ist empfohlen.