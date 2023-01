Vordersilleren: Lawinenabgang im Skigebiet Adelboden – mehrere Helikopter im Einsatz

In Adelboden ist im Gebiet der Vordersilleren eine Lawine niedergegangen.

In Adelboden ist eine Lawine niedergegangen und mehrere Helikopter sind im Einsatz, um nach allfälligen Verschütteten zu suchen. Wie die Kantonspolizei Bern gegenüber 20 Minuten bestätigt, ging die Meldung über die Lawine am Donnerstagmorgen um 10:55 Uhr ein. Die Lawine ist demnach im Gebiet der Vordersilleren niedergegangen.

Nachdem es in den vergangenen Tagen vermehrt zu starken Schneefällen in den Schweizer Alpen gekommen ist, stieg auch die Lawinengefahr vielerorts auf die Lawinengefahrenstufen 3 und 4 an.