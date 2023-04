Säntismassiv: Lawinenniedergang ob der Schwägalp – Deutscher (19) kommt ums Leben

Kurz vor 15.00 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die entsprechende Meldung ein. Ein Person war von der Lawine mitgerissen worden.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt, ging am Sonntagnachmittag kurz vor 15.00 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die Meldung ein, dass sich am Säntismassiv ein Lawinenniedergang ereignet und eine Person mitgerissen habe. Die sofort aufgebotenen Rettungskräfte mussten demnach unter erschwerten Bedingungen die Suche nach dem Berggänger aufnehmen.