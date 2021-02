Ein 34-jähriger Skitourengänger war am Mittwoch an der Südostflanke am Piz Alv auf einer Höhe von rund 2900 m ü. M. durch eine Lawine verschüttet worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag erlag er im Kantonsspital Graubünden seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilt.