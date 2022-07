Deutschland: «Layla» zum offiziellen Sommerhit 2022 gekürt

Ballermann-Lied : «Layla» zum offiziellen Sommerhit 2022 gekürt

Das Ballermann-Lied «Layla» erobert in Deutschland und der Schweiz die Charts. Nun wurde das Lied zum Sommerhit gewählt.

In Deutschland löst dies eine weitreichende Diskussion aus. So weitreichend, dass sich nun sogar Wirte des Oktoberfests eingeschaltet haben.

Das wegen seines Texts umstrittene Ballermannlied «Layla» von DJ Robin & Schürze ist der Sommerhit des Jahres 2022. Der als sexistisch kritisierte Song habe sich bei den Musikkonsumenten gegen internationale Kandidaten wie etwa «Ferrari» von James Hype & Miggy Dela Rosa durchgesetzt, teilte das Institut GfK Entertainment am Donnerstag in Baden-Baden mit.

Seit fünf Wochen halte sich das Lied ohne Unterbrechung an der Spitze der deutschen Singlecharts und habe mittlerweile Gold erreicht. Auch in der Schweiz ist es auf Platz eins der Charts .

Bei den Streamingdiensten sei der Song über 60 Millionen Mal abgerufen worden. «An ‹Layla› führt in diesem Sommer kein Weg vorbei», teilte die GfK Entertainment weiter mit. Mitte Mai war das Lied auf Platz 72 der deutschen Charts eingestiegen. Zwei Wochen später erreichte es die Top Ten und dürfte laut GfK Entertainment an diesem Freitag zum sechsten Mal in Folge auf Platz eins stehen.