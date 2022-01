Musiker aus Unterägeri – Lazer Boomerang landet völlig unerwartet viralen Hit in China

«Time to pretend» heisst der Song, den der Zuger Musiker Lazer Boomerang 2019 gemacht hat. Geschrieben und produziert hat der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Dominique Marcel Iten heisst, den Song innerhalb von einem Tag. Dann passierte lange nichts. Mit seinen Songs erzielte Iten monatlich rund 1500 Streams. Plötzlich änderte sich das: «Ich erhielt die Abrechnungen und sehe auf einmal eine Streamingzahl von einer halben Million – in einem Monat. Ich dachte zuerst, das sei ein Fehler», sagt Iten der «Zuger Woche» .

Inzwischen sind es mehr als neun Millionen Streams. «Es ist völlig schräg», so der Musiker im Gespräch mit 20 Minuten. Zuerst wusste er nicht, was passiert war, denn auf den bei uns gängigen Streamingportalen war von den Klickzahlen nichts zu sehen. Dafür aber in China: Auf Douyin, der chinesischen Version von Tiktok, wird der Song in unzähligen Videos verwendet, von Tanzvideos bis zu Gaming-Streams. Unter anderem benutzt der Schuhhersteller Timberland den Song für Werbezwecke. Von chinesischen Fans kriegt der Musiker mittlerweile Botschaften und Gedichte zugeschickt.