Am Mittwochabend kam es in Rom zu einem Verkehrsunfall. Einer der Involvierten war das 19-jährige Lazio-Talent Daniel Guerini. Er überlebte den Unfall nicht. Das Unglück ereignete sich etwa um 20 Uhr in der italienischen Hauptstadt, es waren noch zwei weitere Personen in den Unfall verwickelt, diese befinden sich in einem kritischen Zustand. Lazio Rom schrieb auf Twitter: «Wir sind alle geschockt und fühlen Schmerzen. Der Präsident und alle anderen Personen im Verein stehen mit der Familie des jungen Daniel Guerini zusammen.»