Lea (13) nach Tanznachmittag in Teenie-Disco verschwunden

Zwickau : Lea (13) nach Tanznachmittag in Teenie-Disco spurlos verschwunden

Kurz vor Heiligabend ist im deutschen Bundesland Sachsen eine 13-Jährige spurlos verschwunden, wie die Polizei mitteilt. Lea S., die laut Signalement mindestens wie 15 aussieht, wurde zuletzt am Donnerstag in der Teenie-Disco Nachtwerk in Zwickau gesehen. Nachdem sie dort um etwa 18 Uhr aufgebrochen war, kehrte sie nicht mehr nach Hause zurück und verschwand spurlos.