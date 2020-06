Influencerinnen-Aufträge verloren

Lea Michele entschuldigt sich für ihr Mobbing am «Glee»-Set

Eigentlich wollte Schauspielerin Lea Michele (33) bloss via Twitter ihr Mitgefühl für George Floyd ausdrücken. Die Reaktion ihrer «Glee»-Co-Stars folgt prompt: Lea sei ein Bully und ihr Tweet scheinheilig.

«Glee»-Co-Stars teilen aus

Samantha Ware (28) ist die Erste, die fünf Jahre nach Drehschluss ausrastet. «Weisst du noch, dass mein erster TV-Auftritt wegen dir die Hölle war?», schreibt die Afroamerikanerin auf Twitter. So soll Lea etwa am Set erzählt haben, dass sie vorhabe, in Samanthas «Perücke zu scheissen». Es habe so viele «traumatische Mikro-Aggressionen» gegeben, dass sie lange Zeit Selbstzweifel plagten.

Lea Michele verliert die ersten Aufträge

Sie sieht sich gezwungen, zu reagieren

Am Mittwoch gibts dann schliesslich eine Erklärung via Lea Micheles Instagram. Die Schauspielerin entschuldigt sich für Fehler, die sie in der Vergangenheit begangen hat. Sie habe nie jemanden nach der Hautfarbe beurteilt, beim Konflikt gehe es um etwas anderes: «Ich habe mich ganz klar so verhalten, dass ich andere Menschen verletzt habe.» In zwei Monaten werde sie Mutter – sie fügt an: «Ich weiss, dass ich an mir arbeiten muss und Verantwortung für mein Handeln tragen sollte, damit ich meinem Kind ein Vorbild sein kann.»