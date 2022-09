St. Gallen – Sion: Kalte Dusche für den Leader – Chouaref trifft zum 1:0 für Sion

14' Nach einem wie so oft feurigen Start in die Partie fehlt es den Espen nun etwas an Präzision. Die St. Galler haben vorne einige Abstimmungsprobleme. Sion hingegen versucht es mit Nadelstichen. Stojilkovic wird mit einem hohen ball hinter die Abwehr geschickt. Zigi antizipiert aber gut, eilt aus seinem Kasten und köpft aus der Gefahrenzone.