YB – Lugano: Super League im Liveticker

Am vergangenen Wochenende schlugen die Berner zu Hause St. Gallen nach einer schwierigen ersten Halbzeit am Ende doch noch 5:1. Damit machten sie einen schwachen Auftritt, der vor zwei Wochen in Luzern nur einen Punkt einbrachte, vergessen. Die Berner wahren damit in der Tabelle einen komfortablen 13-Punkte-Vorsprung auf den direkten Verfolger Servette.