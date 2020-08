Controller-Verpackung

Leak bestätigt: Die Xbox Series S kommt

Ein geleakter Controller der neuen Xbox gibt Hinweise auf eine weitere Variante der Konsole. Die Xbox Series S soll kleiner und günstiger sein.

So wird der neuste Controller für die Xbox Series X aussehen.

Bisher rankten sich nur Gerüchte um mehrere Varianten der kommenden Xbox-Generation, nun ist es praktisch bestätigt: Die Xbox Series S soll neben der «X»-Version als Alternative auf den Markt kommen. Von Microsoft selber gab es noch keine Details. Jedenfalls nicht offiziell: Ihr neuer Controller gelangte nämlich samt Verpackung in die Hände eines Twitter-Users.

Der Twitter-User Zak S war eigentlich nur auf der Suche nach einem neuen Xbox One Controller. In einer Online-Anzeige konnte er den Drücker für 35 Franken ersteigern. Zu seiner Überraschung war das Design etwas anders als gewohnt, das Steuerkreuz und der Share-Button sind eindeutig aus der neuen Generation. Es handelte sich also um einen Prototyp, der zur noch unveröffentlichten Konsole Xbox Series X gehört.