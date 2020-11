So zeigen Screenshots, wie tausende von falschen Bewertungen hinterlassen worden sind.

Sie bieten ihren Käufern an, den Produktepreis zurückzubezahlen, wenn eine gute Bewertung hinterlassen wird.

Je besser ein Produkt in einem Online-Markt bewertet wird, umso besser stehen die Chancen, dass es gekauft wird.

Geld für Bewertung

Rasch wurde klar, was die Screenshots zeigten: eine Masche, die im Online-Handel bestens bekannt ist. Dabei kauft ein Kunde ganz offiziell ein Produkt und bewertet dieses mit der besten Wertung. Danach schickt er Screenshots des Kaufs und der Bewertung als Beweise an einen Vermittler, der ihm das Geld für den Kauf zurückbezahlt. Mit dem Deal sind alle Beteiligten zufrieden: Der Händler erhält eine Top-Bewertung und der Kunde ein Gratisprodukt. Ob die 5-Stern-Bewertung der Wahrheit entspricht, kann dem Käufer also egal sein.