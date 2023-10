Swiss Indoors: Leandro Riedi schwärmt über Basler Fans

Leandro Riedi (ATP 162) scheitert an den Swiss Indoors in der ersten Runde.

Konstanz im mentalen Bereich fehlt zur Spitze

Riedi ärgerte sich auch über seinen ersten Aufschlag, der ihn am Mittwoch zu oft im Stich liess. «Für meine Grösse ist das ein No-Go», so der 1,91 Meter-Mann. «Ich bin zerstört worden. Felix hat heute aufs Gas gedrückt», resümierte er weiter. Davon wolle er sich aber nicht entmutigen lassen, sondern weiter hart arbeiten.

Auger-Aliassime wieder mit Auftaktsieg gegen Schweizer

«Ich wusste, dass Riedi aggressiv und mit viel Power spielt», analysierte Auger-Aliassime. Er habe dann ebenfalls versucht, offensiv zu spielen und habe dazu vom fehlerhaften Aufschlag des Schweizers profitiert. «Im ersten Satz hat er aber gezeigt, zu was er fähig ist», lobte der Titelverteidiger seinen Gegner. Während es für ihn bloss noch «drei Siege bis zum Final» sind, wie er selber vorrechnet, geht es für Riedi auf kleinerer Bühne weiter. Der Zürcher tritt nun bei drei Challenger-Turnieren an. Angefangen bereits am nächsten Wochenende in Bergamo.