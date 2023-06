Wimbledon: Leandro Riedi und Dominic Stricker weiter

Die beiden Schweizer Tennis Youngsters Leandro Riedi (ATP 165) und Dominic Stricker (20) stehen zurzeit in der Qualifikation für Wimbledon im Einsatz. Dort müssen die beiden drei Runden bis ins Haupttableau überstehen. Der 21-jährige Riedi packt am Montag die erste Hürde und schlägt Thanasi Kokkinakis (ATP 89) etwas überraschend mit 7:5 und 6:4. Kokkinakis besiegte zuletzt Stan Wawrinka am French Open. Der 20-jährige Stricker gewinnt seinerseits gegen den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 217) in der ersten Quali-Runde mit 7:5 und 6:4. Der Berner musste zuletzt beim Turnier in Illkley wegen Rückenproblemen vorzeitig aufgeben, scheint nun aber wieder fit zu sein. (flo)