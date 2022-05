Uterus didelphys: Leanne erfuhr erst mit 28 Jahren, dass sie zwei Vaginen hat

Zwei Perioden pro Monat und Risikoschwangerschaft

Die Untersuchung zeigte, dass die heute 37-Jährige eine Vaginaltrennwand aus Gewebe hat, die ihre Vagina und ihre Gebärmutter in zwei Hälften teilt (siehe Box). Das hat nicht nur Auswirkungen auf ihre Menstruation, sondern auch auf ihre Familienplanung. So ist es für Bell schwierig, schwanger zu werden. Zudem wäre eine Schwangerschaft mit einem erhöhten Risiko behaftet. «Bei mir hat es nie geklappt, und das ist auch gut so, es müsste ein Kaiserschnitt sein», teilt sie auf Tiktok.

Technisch gesehen könnte sie von zwei verschiedenen Männern gleichzeitig schwanger werden, wobei jedes Baby in einer anderen Gebärmutter ausgetragen würde. Aber das ist nur möglich, wenn es innerhalb der gleichen Woche geschieht – und das ist nichts, was sie versuchen möchte.

Aufklärung und Verdienstmöglichkeit

Seltene Fälle, die Aufmerksamkeit hervorrufen

So selten ein Uterus didelphys auch vorkommen mag: Es kommt vor – und da das Phänomen so faszinierend ist, schaffen es Fälle auch regelmässig in die Medien. So wie bei Andreea aus Grossbritannien oder beim Kölner Paar, dessen Zwillinge nicht nur im Abstand von drei Monaten, sondern auch in unterschiedlichen Jahren geboren wurden.