Dario Cologna schwärmt von seinem Sohn Leano

Nach 15 Jahren im Weltcup hat sich Dario Cologna dazu entschieden, seine erfolgreiche Langlauf-Karriere 2022 zu beenden . Seither geniesst der 36-Jährige primär das Familienleben – was aber nicht bedeutet, dass es bei ihm nun ruhiger zu- und hergeht. Söhnchen Leano hält seinen Papa nämlich ordentlich auf Trab. Während er als Kind eher scheu gewesen sei, sei es bei seinem einjährigen Buben das Gegenteil: «Momentan ist Leano mega offen. Wenn man mit ihm irgendwohin geht, strahlt er die Leute an, und wenn man mit ihm in die Migros geht, kennen ihn alle», erzählt Cologna stolz im Interview mit der « GlücksPost ».

Der Kleine, den Dario auch liebevoll als «Charmeur» bezeichnet, sei seine grosse Freude. «Wenn ich mal nicht so gut drauf bin und er mich anlacht, ist alles vergessen», meint er und fügt an: «Wir sind sehr glücklich darüber, dass er so ein fröhlicher und gesunder Bub ist. Es ist mega schön, dass ich jetzt mehr Zeit mit ihm verbringen darf.» Obwohl der Sportstar seine neu gewonnene Zeit geniesst, ganz kann er seine Langlaufskier nicht in der Ecke stehen lassen und stellt klar: «Man soll ja nicht von heute auf morgen aufhören, das ist nicht gesund. Es ist nach wie vor eine Leidenschaft.»