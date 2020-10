Insiderhandel : Leasingspezialist Grenke legt neue Zahlen vor

Grenke trotzt den Manipulationsvorwürfen. Der deutsche Leasingspezialist, der sich derzeit im Visier der Behörden befindet, legt bessere Zahlen vor als erwartet.

«Die FIU hat gegenwärtig acht Verdachtsmeldungen identifiziert, die in einem möglichen Zusammenhang mit den aktuell gegen Unternehmen der Grenke-Unternehmensgruppe erhobenen Vorwürfe stehen könnten», hiess es in der Antwort des Finanzministeriums. Ob es diese Zusammenhänge gebe, könne noch nicht abschliessend beantwortet werden. Fünf der acht Meldungen seien an die Strafverfolgungsbehörden abgegeben worden. Drei weitere Meldungen befänden sich bei der FIU in der Analyse. Die Finanzaufsicht BaFin hat ebenfalls eine Sonderprüfung begonnen. Grenke wies die Vorwürfe Perrings wiederholt zurück.